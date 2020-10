Geografia: Conceito de zona rural e urbana

Buscando diferenciar espaços geográficos, o conceito de zona rural e zona urbana foram criados na geografia, justamente para melhor entendimento das áreas.

Tema recorrente de provas de vestibulares e do Enem, o assunto poderá ser cobrado em algumas questões de variadas disciplinas, por isso, vale ficar ligado em cada uma e suas diferenças.

Sendo assim, compreende se zona rural aquela que é conhecida como “campo” ficando distante dos meios urbanos e voltada para o desenvolvimento de atividades pertinentes ao local como

Agricultura

Pecuária

Extrativismo

Silvicultura

Preservação ambiental

Ecoturismo

Desse modo, os indivíduos que habitam essas regiões foram a chamada comunidade rural.

Em contrapartida, as zonas urbanas são áreas que passaram pelo processo de urbanização, através do fenômeno da industrialização e povoamento do local.

As zonas urbanas são contempladas por uma densidade demográfica muito superior quando comparada com as zonas rurais.

Além disso, as estruturas encontradas nas áreas urbanas possuem aspectos e infraestruturas bem diferentes das rurais, como:

Ruas asfaltadas

Habitações

Indústrias

Maior número de hospitais

Maior oferta de comércios

Sistema de esgoto desenvolvido

Iluminação pública em quase todas as vias

Vale ressaltar a importância das duas para sociedade de modo geral. Visto que uma depende da outra para adquirir serviços e produtos encontrados em ambas.

Além disso, um fenômeno conhecido como Êxodo Rural se faz presente na história. Entende-se como o deslocamento das pessoas que vivem em comunidades rurais para os centros urbanos em busca de melhores condições de vida.

Porém, o Êxodo Rural pode desencadear outros problemas como aumento em demasia da população do local, crescimento desordenado da cidade, favelização, violência urbana, entre outros problemas.

Zona urbana x Zona Rural

Para melhor entendimento, é bom ressaltar as características predominantes em cada uma, veja:

Zona Urbana

Infraestrutura mais desenvolvida

Paisagem humanizada

Desenvolvimento de habitações – Casas e prédios

Oferta de emprego maior em comparação com o campo

Constante processo de urbanização

Densidade demográfica alta

Economia baseada na indústria, produção de energia e comércio.

Zona Rural

Desenvolvimento da agricultura e pecuária

Paisagem natural

Habitações tradicionais do campo (sítios, chácaras e fazendas)

Distante dos centros urbanos

Densidade demográfica menor comparada com os centros urbanos

Dispersão no povoamento

Desenvolvimento baseado no setor primário como a pecuária e o extrativismo

