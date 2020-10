Geografia: Conheça as características da Zona da Mata

Localizada no litoral nordestino a Zona da Mata é considerada uma sub-região. A saber, recebeu esse nome pois ocupava uma parte da Mata Atlântica, entretanto, atualmente é um bioma em extinção.

Desse modo, costuma aparecer entre assuntos cotados para vestibulares de todo país, assim como para o Enem, por isso, vale a pena ficar ligado no tema, veja!

Características

Banhada pelo Oceano Atlântico, a Zona da Mata possui uma enorme faixa litorânea, estando presente nos Estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.

Clima

Conhecido como tropical úmido este é o clima que domina a região. As temperaturas giram em torno de 25 graus, possuindo ótima pluviosidade no outono e inverno, em decorrência de estar próximo do oceano.

Ademais, as massas úmidas que vem do oceano não chegam às regiões elevadas, precipitando na Zona da Mata.

Relevo e Vegetação

O relevo é constituído por áreas de planícies. O solo da Zona da Mata é explorado desde a época da colonização.

No passado, a região era coberta pelo bioma da Mata Atlântica que possui uma das maiores biodiversidades do planeta.

Entretanto, devido o povoamento da área, assim como, toda a exploração, essa cobertura vegetal foi sendo destruída.

Contudo, ainda pode-se encontrar árvores de médio e grande porte. Assim como, vegetações costeiras bem próximas do oceano, com características desse bioma.

Economia da Zona da Mata

Trata-se da região do Nordeste brasileiro com maior população, tornou-se urbanizada, possuindo diversos comércios, indústrias e usinas.

Está presente nas maiores capitais nordestinas, e por esse motivo também concentra maior parte da renda da região.

A economia gira em torno da enorme produção de cana-de-açúcar, café, fumo e cacau. Além do mais, destaca-se a grande exploração petrolífera na região, movimentando ainda mais a economia dessa área.

Destaca-se também o turismo como enorme atividade econômica, devido a beleza natural e paradisíaca de suas praias.

No entanto, como toda e qualquer concentração urbana, essas regiões sofrem com os problemas sociais, desigualdade e violência.

Por fim, outro problema que assola a região é a poluição e deterioração do meio ambiente, causando impactos severos ao habitat natural da Zona da Mata.

