Geografia: Entenda o que foi a Era Arqueozoica 

Considerada um dos quatro tempos geológicos da Terra, a Era Arqueozoica também conhecida como Arqueano, fez parte do Pré-Cambriano, sendo o segundo período. Estima-se que começou a 4 bilhões de anos atrás e terminando a 2,5 bilhões de anos atrás.

Nesse período, a saber, surge no planeta as primeiras formas simples de vida, como as bactérias, algas e organismos simples. Além disso, surgem as rochas magmáticas e o relevo com escudos cristalinos.

Por se passar nos primórdios da Terra, poucos fósseis indicam a presença de vida microscópica no Arqueano.

Trata-se de organismos unicelulares organizados em colônias lineares, através da existência de fósseis sedimentares na Oceania.

De acordo com especialistas, os fósseis pertenciam a 3,5 bilhões de anos atrás. A Era Arqueozóica possui diversas características, conheça as principais para estudar.

Características da Era Arqueozoica

Dentre as principais características do período Arqueano, podemos citar, por exemplo:

Erupções vulcânicas recorrentes

Grandes alterações na crosta terrestre

Minerais como calcário e grafite

Formação dos solos mais antigos do planeta

Formaram-se os primeiros continentes

Grande atividade geológica



Vale dizer que a atmosfera nesse tempo tinha pouco oxigênio livre. Além disso, ofertava-se somente 75% da luz solar atual.

No mais, a água trouxe a existência de micro-organismos podendo suportar as condições de ambiente e tempo.

Protagonismo dos Vulcões

A saber, o período ficou marcado pela intensa atividade vulcânica. Por conta disso, foi possível o depósito de rochas sedimentares, assim como ígneas na crosta terrestre. Ademais, não pode-se realizar estabilização de fósseis justamente por conta dela.

Entretanto, houve o surgimento de cadeias de montanhas. As várias formações geológicas estão destacadas em países como o Brasil, Groenlândia, Índia, Canadá, África do Sul, entre outros.

De acordo com os especialistas, nesse tempo iniciaram-se as atividades tectônicas, sobretudo por conta do manto terrestre que não está em sua totalidade arrefecido. Supostamente a litosfera sobre o manto e o mar deslizava fortemente.

Proterozoico e Era Cenozoica

O período Arqueano é o mais antigo do período Pré-cambriano , já o Proterozoico o mais recente, ocorreu entre 2.500 a 541 milhões de anos atrás.

Destaca-se nesse período, por exemplo, a união entre os continentes em uma massa Rodínia. Houve também grandes atividades tectônicas, além do aparecimento da fotossíntese, através de organismos primitivos.

Já na Era Cenozoica que começou a 65 milhões de anos atrás acontece o surgimento do homem. Conhecida também como Idade dos Mamíferos, consiste no período mais recente do período geológico do planeta.

Pode ser dividida em três períodos:

Paleogênico – Período 65, 5 milhões a 23 milhões de anos atrás.

Neogênico – Período 23 a 2,3 milhões de anos atrás

Quaternário – Período 2,3 milhões até os dias de hoje

E então, gostou de conhecer mais sobre a Era Arqueozoica? O tema pode cair no Enem, assim como em vestibulares.

Fonte: Notícias Concursos