Geografia: Entenda o que são os pontos cardeais

Os pontos cardeais servem de orientação no espaço terrestre sendo guiado de acordo com a posição do sol.

Assim sendo, como o sol nasce todos os dias praticamente no mesmo lado do horizonte e se põe no final da tarde do lado oposto ao seu nascimento.

A saber, com base nesses princípios como referência que foram desenvolvidos os pontos cardeais, sendo eles:

Norte (N) – Fica a sua frente o ao estender o seu braço, tendo como referência o local que o sol nasce

Sul (S) – Fica a suas costas ao estender o braço direito, ao ter como ponto de referência o nascer do sol

Leste (L) – O sol nasce ao leste, portanto é na direção que o mesmo nasce

Oeste (O) – O Oeste fica localizado onde o sol se põe.

A título de curiosidade, o ponto cardeal denominado como oeste – (O), em inglês estará representado pela letra (W) que em inglês chama-se West.

Já no caso do ponto cardeal leste – (L) pode aparecer representado pela letra (E), pois em inglês denomina-se East.

Pontos Colaterais

Ademais, existem 28 pontos entre os pontos cardeais que formam entre si os pontos colaterais, conhecidos como:

NE- Nordeste – Ponto localizado entre o (N) Norte e o (L) Leste.

SE – Sudeste – Ponto localizado entre o (S) Sul e o Leste (L).

NO – Noroeste – Ponto localizado entre o (N) Norte e o oeste (O).

SO – Sudoeste – Ponto localizado entre o (S) Sul e o (O) oeste.

Com isso, os pontos de referência é formada a Rosa-dos-Ventos, podendo ser incrementada com outros pontos a mais.

Orientação pela Lua

A Lua também serve como ponto de orientação. Assim como o Sol a lua nasce no leste e se põe no oeste.

Dessa maneira, assim como é feito com o sol, deve-se estender o braço direito na direção que a lua nasce, no caso, sempre a leste.

Desse modo, o braço esquerda corresponde a oeste, a frente corresponde ao norte, e as costas ao sul.

E então, gostou de descobrir mais sobre os pontos cardeais? Esse conhecimento é super necessário para estudar diversas matérias, sobretudo de geografia, para o Enem e para vestibulares.