Gestão Participativa – A interação estratégica

O que é gestão participativa?

A gestão participativa se refere à interação dos funcionários e a participação deles nos processos de decisões da empresa.

É uma estrutura de liderança que é baseada em confiança, de modo que todos os níveis hierárquicos da empresa fiquem no mesmo patamar.

Participação de todos nos processos

Esse tipo de gestão participativa ganhou espaço em diversas empresas, uma vez que os funcionários podem expor as questões operacionais e fluxos de rotina.

Uma boa gestão de pessoas é fundamental para que a demanda do mercado seja atendida. Visto que são as pessoas que executam os processos necessários.

Troca de informações

Uma gestão participativa modela a equipe para atuar na demanda, ao passo que troca informações importantes no fluxo de processos.

Todavia, essas informações são bases para as decisões estratégicas da empresa.

Benefícios para a empresa

Implementar uma gestão participativa é muito benéfico para a sua empresa. Sendo assim, vamos citar alguns benefícios:

Maior integração da gestão com os funcionários;

Melhoria do clima organizacional;

Crescimento dos negócios;

Desenvolvimento dos funcionários;

Otimização dos processos;

Aumento da satisfação do cliente.

Esses benefícios ocorrem de forma direta e indireta. Visto que os funcionários ficam mais motivados, por conseguinte, mais produtivos.

Melhoria dos processos

A gestão participativa minimiza falhas e reduz custos, haja vista a melhoria dos processos de grande valia para a gestão de uma empresa.

Ao ouvir o funcionário que executa as funções e os contatos com os clientes, a empresa entende as falhas dos processos atuais.

Exemplos para os futuros líderes

Além disso, as lideranças que se seguem na empresa tendem a agir nesses moldes. Portanto, é uma forma de validar as necessidades e opiniões e interagir com todos.

Sendo assim, a gestão participativa aproxima as equipes e aumenta o respeito às hierarquias.

Isso porque os funcionários tendem a aceitar mais a subordinação quando a empresa realiza uma adequada gestão de pessoas.