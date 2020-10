Gian Oddi rememora episódio polêmico e explica comentário sobre fascismo

Gian Oddi, comentarista dos canais ESPN e FOX Sports, esteve no primeiro episódio do NP Cast, o podcast do NOSSO PALESTRA e, entre tantos assuntos que você pode ver, na íntegra, pelo YouTube e pelo Spotify do NP, o jornalista relembrou um episódio polêmico que envolveu seu trabalho e o Palmeiras.

Em uma edição do programa ‘Linha de Passe’, dos canais ESPN, o comentarista, questionado sobre o momento político conturbado e sobre as posturas ausentes do Palmeiras, aludiu ao fascismo, movimento de extrema direita, para analisar a postura da direção do clube.

Acusado injustamente de ter alcunhado a instituição, Gian relembrou o episódio e colocou ajustes na história. Confira!