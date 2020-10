Giants e Washington fazem clássico do desespero em divisão do ‘tudo é possível’; saiba onde ver e aposta

Tudo é possível na divisão leste da NFC. New York Giants e Washington Football Team entram em campo neste domingo, às 14h (de Brasília), no MetLife Stadium, para o clássico das duas piores campanhas da divisão, porém com o Dallas Cowboys abatido com a gravíssima lesão de Dak Prescott e os Eagles sofrendo para encontrar o ritmo, vencer em Nova Jersey pode dar um certo ânimo para as equipes.

Obviamente que a situação mais complicada é a do Giants, que ainda não triunfaram na temporada e vem decepcionando o seu torcedor. Neste domingo, o principal duelo deverá se concentrar nos novatos Andrew Thomas, tackle de Nova York, e Chase Young, a sensação defensiva de Washington.

Esperava-se mais de Thomas, mas como todo o time dos Giants, a quarta escolha da primeira rodada do draft deste ano é apenas o 61º entre 68 tackes na métrica de vitórias na relação bloqueio e passe. Enquanto isso, Chase Young, a segunda escolha geral do último draft, voltou a campo na última semana após recuperar-se de uma lesão na virilha. Ele deverá estar 100% para o duelo com Thomas .

E Daniel Jones não deve se preocupar apenas com Young. O pass rusher de Washington conta ainda com o defensive end Montez Sweat, que pode levar vantagem em um duelo mano a mano com o right tackle Jordan Cameron. No total, a defesa de Washington já protagonizou 15 sacks na temporada. Mas vale lembrar que oito deles aconteceram no primeiro jogo do time. Washington, desde então, vem tentando retomar sua imposição na defesa. Para a infelicidade dos Giants, a defesa da franquia da capital norte-americana tem tudo para retomar o 100% na parte física neste domingo.

Para ficar de olho

​Na última semana, contra os Cowboys, o recebedor Darius Slayton, dos Giants, obteve 129 jardas em oito recepções, praticamente o mesmo número que ele registrou entre as semanas 2 e 4 (134 jardas em nove recepções). Contra Washington, outro rival de divisão, ele pode ter outro jogo eficiente e ajudar os Giants a saírem do buraco em 2020.

A aposta

O Power Football Index, mecanismo de projeção da ESPN, indica o Washington Football Team com uma probabilidade de vitória de 52,7% por uma média de um ponto.

FICHA DO JOGO

New York Giants x Washington Football Team

Semana 6 da NFL

Data: Domingo (18), 14h

Local: MetLife Stadium, em East Rutherford

Onde ver: Game Pass da NFL