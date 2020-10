Gigantes como Amazon e IBM podem viabilizar voto online no Brasil

As gigantes de tecnologia, Amazon e IBM, manifestaram interesse em desenvolver um sistema de votação online no Brasil, divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em um edital que saiu no final de setembro. Até o momento, a lista de interessadas conta com 31 companhias, incluindo pequenas startups.

Com esse sistema, o governo vai permitir que os eleitores votem de qualquer lugar do mundo através do computador, celular ou tablet. Além de evitar aglomerações neste período pandêmico, a mudança ainda reduzirá custos com equipamentos que são necessários para a atual estrutura de votação — somente neste ano, o TSE espera gastar R$ 699 milhões com a compra de novas máquinas.

Tecnologia com segurança

Pexels/Reprodução

Para maior segurança do processo, as tecnologias apresentadas pelas empresas devem preencher três requisitos: identificação do eleitor por biometria digital ou facial, sigilo do voto e disponibilidade de mecanismos de auditoria.

Testes no dia das eleições

Segundo informações divulgadas pela UOL, três candidatas serão selecionadas neste edital. No dia da eleição, elas devem montar estandes em cada local de votação e fornecer orientações para os eleitores que quiserem participar da simulação. Os colégios eleitorais que participarão do teste ficam em São Paulo, Curitiba e Valparaíso de Goiás (GO).