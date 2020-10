Gil assume responsabilidade em derrota do Timão: ‘Cabeça erguida’

A derrota por 2 a 1 para o Ceará foi dolorida para o Corinthians na noite do último domingo, no Castelão, pela 15ª rodada do Brasileirão-2020. Além do resultado ruim por si só, ele significou a ida do time para a zona da degola. Um dos personagens do duelo, Gil mostrou que ficou mexido com a situação, assumiu a responsabilidade e diz que vai superar tudo isso de cabeça erguida.

O zagueiro foi responsável pelo gol de empate do Vozão, em lance que Léo Chú cruzou rasteiro para a área e Gil, ao tentar afastar a bola, acabou desviando para dentro da própria meta. Naquele momento o Timão construía um resultado importante para subir na tabela e se afastar da zona de rebaixamento. Em sua conta no Instagram, o camisa 4 alvinegro se manifestou.

– Assumo totalmente a minha responsabilidade!! Pois foi assim que cheguei até aqui, sem pisar ou passar por cima de ninguém. Sei que a fase não está boa e vou continuar trabalhando da mesma maneira que sempre trabalhei. Não vou abaixar a cabeça e muito menos me entregar. Continuarei de cabeça erguida!!

Após levar o empate, o Corinthians teve mais de meia hora de jogo com um jogador a mais, já que Eduardo, do Ceará, foi expulso aos 16 minutos do segundo tempo, mas não conseguiu se aproveitar disso e aos 45 levou a virada com Fernando Sobral, que converteu pênalti cometido por Cássio, após vacilo na saída de bola. A derrota levou o Timão para a zona de rebaixamento.