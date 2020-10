Gilda arranca dedo podre para ter desfecho de princesa · .

Depois de passar a maior parte da novela das sete da Globo casada com o monstruoso Dino (Paulo Rocha), Gilda (Leona Cavalli) terá um final feliz como o de uma princesa em Totalmente Demais. A cozinheira deixará para trás o seu dedo podre e aceitará se casar com Hugo (Orã Figueiredo).

Durante toda o folhetim de Rosane Svartman e Paulo Halm, a mãe de Eliza (Marina Ruy Barbosa) não teve muita sorte no amor. Além de sofrer nas mãos do pai de Carlinhos (Kaik Brum), a personagem de Leona Cavalli ainda foi amante de Germano (Humberto Martins).

Mas o destino de Gilda mudou depois de engatar um romante com Hugo. O milionário pegará a amada de surpresa com um pedido de casamento. “Jura? Você nem desconfiava?”, questionará o ex-dono do Flor do Lácio. “Eu queria, mas é diferente”, dirá a loira.

O clima de amor entre eles será interrompido pela ruiva, que avisará que vai buscar os irmãos no colégio. “Eliza, antes de você ir embora, eu queria te pedir uma coisa. A mão da sua mãe. Eu quero me casar com a Gilda. Você me dá a sua… Você aprova isso?”, disparará o pai de Cassandra (Juliana Paiva).

“Claro que eu aprovo”, responderá a protagonista. “Então diz pra sua mãe que eu posso ser o homem da vida dela”, pedirá o ricaço. “Parou vocês dois. Eu não tenho dúvidas de que você é o homem da minha vida. Quando tudo estiver resolvido, eu prometo que aceito”, afirmará a cozinheira nas cenas previstas para irem ao ar na quinta (8).

O último capítulo de Totalmente Demais está marcado para o dia 9. Exibida entre 2015 e 2016, a trama protagonizada por Marina Ruy Barbosa será substituída pela reprise de Haja Coração (2016).

A Globo optou por reexibir as histórias desde que teve de paralisar as gravações de Salve-se Quem Puder devido à pandemia do coronavírus.

