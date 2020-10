Giro da Itália: Almeida chega em segundo lugar a amplia vantagem

João Almeida vai ampliando a sua vantagem na liderança do Giro da Itália. Na etapa desta sexta-feira, a de número 13, entre Cervia e Monselice, de 192km de montanha com chegada em plano, o português da Quick-Step se manteve do grupo de líderes, buscou a vitória no sprint final e terminou em segundo lugar, a meia bike do vencedor, o italiano Diego Ulissi (Emirates). Sua vantagem sobre o terceiro colocado Patrick Konrad (Bora) foi de menos de 10cm e todos chegaram com o mesmo tempo: 4h22m18s

Com o segundo lugar, Almeida pegou 6s de bônus para os concorrentes mais próximos, que chegaram logo atrás com o mesmo tempo. Assim, Almeida está com 40s de vantagem para o holandês Wilco Keldermann (Sunweb) e 49s para Pello Bilbao (espanhol da Bahrain).

A próxima etapa ocorrerá neste sábado, um contrarrelógio de 34km entre Conegliano e Valdobbiaden. O campeão mundial Filippo Ganna (italiano da Ineos) e o líder João Almeida – ambos contrarrelogistas de alto nível são os favoritos.

Classificação Geral (após 13 de 21 etapas)

1 – João Almeida (Portugal/Quickstep) 53h43min58s

2 – Wilco Kelderamnn (Holanda/Sunweb) + 40s

3 – Pello Bilbao (Espanha/Bahrein) + 49s

4 – Dominico Pozzovivo (Itália/NTT) + 1m03s

5 – Vicenzo Nibali (Itália/Trek) + 1m07s