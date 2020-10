Giro da Itália: Demare assume ponta dos velocistas; Almeida lidera a geral

Nesta quinta-feira, Arnaud Demare, francês da FDJ Grupama, foi o vencedor da sexta etapa do Giro da Itália, a segunda das grandes voltas da temporada, realizada entre Castrovillari e Matera (188km).

Num percurso sob medida para velocistas, o francês se posicionou muito bem no grupo de sprinters quando faltavam 800 metros para a chegada. Ele anulou a investida do eslovaco Peter Sagan (Bora), que puxou o sprint no quilômetro final. Com isso, Demare, que já vencera uma etapa do Giro (a quarta) fechou com 4h54m38s, ganhou os 50 pontos em jogo para tirar Sagan da liderança da camisa dos velocistas (Ciclamino).

Em segundo lugar, mas sem assustar o vencedor, ficou Michael Matthews (australiano da Sunweb) e em terceiro apareceu Fabio Felline. Todos com o mesmo tempo do vencedor.

Como a prova foi em terreno plano e com o pelotão chegando em bloco na frente, todos os 59 primeiros colocados ficaram com o mesmo tempo, incluindo os líderes da classificação geral. Assim, o português João Almeida (Quick-Step) manteve a liderança, com 22h01m01s, com 43s de vantagem para o espanhol Pello Bilbao (Bahrain).

Almeida levou um susto. A 35km para a chegada, o português se envolveu num pequeno acidente e caiu. Mas totalmente sem gravidade. E como a prova era muito tranquila, ele logo voltou ao pelotão principal, completando a etapa sem problemas.

A etapa desta sexta-feira é mais uma sob medida para velocistas. Plana entre Matera e Brindisi, de 143km. Mas uma oportunidade para Sagan tentar acabar com o jejum de vitórias que dura desde julho de 2019 e para Demare tentar colocar mais diferença na briga da disputa por pontos. Vale lembrar que os dois travaram uma disputa sensacional na terça-feira, quando Demare venceu por centímetros (veja abaixo).

Na terça-feira, Demare (direita) levou etapa 4 do Giro por poucos centímetros de diferença para Sagan (centro) – Foto: Reprodução

PARA ENTENDER

P: O que é a camisa Ciclamino?

R Nas grandes voltas, para diferenciar os diversos líderes: o da classificação geral (a principal, por tempo), por pontos (a disputa entre os velocistas), montanhista ( válida para os melhores escaladores), Melhor jovem (aquele de melhor tempo entre os ciclistas até 25 anos) e mais combativo.

O líder geral disputa a etapa com a Maglia Rosa (camisa rosa), o líder por pontos disputa a etapa com a Maglia Ciclamino (camisa cíclamen). Ciclamen é uma flor de cor lilás bem forte muito comum na região da Itália e é esta cor a escolhida para a camisa mais buscada pelos sprinters.