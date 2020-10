Giro da Itália: Na etapa 10, Peters Sagan acaba com o jejum de vitória

Depois do abandono da equipe Mitchelton, por causa de um de seus ciclistas Simon Yates ter resultado positivo para a Covid, mais um time grande anunciou a sua desistência do Giro da Itália. Pouco antes da etapa desta terça-feira, a décima, a Jumbo Visma confirmou que o treinador de Steven Kruijswijk, o principal ciclista no giro, deu positivo, e por isso, também deixou a competição.

Embora um pouco esvaziado, o Giro segue emocionante e surpreendente. Não foi diferente na etapa desta terça-feira, entre Lanciano e Tortoreto, com 17km. Numa briga que tinha como favoritos ciclistas que tradicionalmente escapam na fuga, o velocista Peter Sagan surpreendeu. Após grande trabalho da sua equipe Bora nos quilômetros iniciais, o eslovaco conseguiu e incluir na fuga que desgarrou e conseguiu abrir frente para o único que o perseguia, o espanhol Pello Bilbao (Astana) manter na frente na última montanha. Com isso, acabou com um jejum: desde a quinta etapa do Tour de France de 2019 que o eslovaco – o maior astro do ciclismo – não vencia uma etapa de qualquer prova. Seu tempo foi de 4h01m56s. O segundo colocado foi o americano Brandon McNulty (Emirates), 19s atrás.

Assim, heptacampeão do Tour de France (e vice-campeão da principal prova do ciclismo em 2020), Sagan, nesta que é a sua primeira participação no Giro (pois ele priorizava a competição francesa e a Volta da Espanha), ostenta triunfos em etapas da Top3.

Já na disputa pela Maglia Rosa (líder da classificação geral, a principal), o português João Almeida manteve a sua liderança fazendo uma prova inteligente. Ele ficou no pelotão que marcou a fuga e, principalmente Pello Bilbao, o terceiro colocado que escapou na frente. Nos quilômetro finais, conseguiu anular a diferença para Bilbao e ainda realizou um sprint final para escapar do pelotão e terminar em terceiro lugar. O resultado: ganhou bônus de 4s e ampliou a sua vantagem para o vice-líder Wilco Keldermann, holandês da Sunweb, agora em 34s. O espanhol Pello Bilbao está em terceiro, com 43s de déficit.

A etapa 11, nesta quarta-feira, Porto Sant’Elpidio e Riminié, 182km, plana e com vitória quase garantida para sprinters. Peter Sagan e Arnaud Demare (francês da Groupama) entram como principais favoritos.