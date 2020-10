Giroud evita polêmica com Benzema: ‘Poderia ser melhor com ele’

Giroud, atacante do Chelsea e seleção francesa, quis dar fim às polêmicas com Benzema e em entrevista ao canal “Telefoot” afirmou que poderia ter sido melhor jogando ao lado do camisa nove do Real Madrid. O centroavante disse que uma rivalidade foi criada por terceiros e que não tem nenhum ressentimento do companheiro.

– Sempre fui criticado pela ausência de Benzema, essa suposta rivalidade, construída do zero por algumas pessoas. A história do Kart e da Fórmula 1? Eu rio com essa história. Não tenho nenhum ressentimento. Talvez minha carreira fosse melhor com Benzema, jogando juntos, mas nunca saberemos.

Giroud se referiu a uma provocação do atacante do Real Madrid em que disse que não poderia comparar uma Fórmula 1 com um Kart, sendo o jogador do Chelsea o carro com menor potência. Sem querer criar polêmicas, o veterano com passagem pelo Arsenal só pensa em defender a França na Liga das Nações.