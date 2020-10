Giroud ultrapassa Platini, promessa faz golaço de bicicleta, e França reserva faz 7 a 1 diante de desfalcada Ucrânia

Olivier Giroud fez história nesta quarta-feira!

Autor de dois gols na goleada da França por 7 a 1 sobre a Ucrânia, o atacante chegou aos 42 gols em 100 partidas pela seleção e assumiu a 2ª colocação na artilharia histórica de Le Bleus, ultrapassando Platini – apenas Henry (51) fez mais.

Os outros gols da partida foram anotados por Camavinga, um golaço de bicicleta, Mykolenko, contra, Tolisso, Mbappé e Griezmann. Tsygankov descontou.

As duas equipes que foram a campo estão longe de serem as ideias de cada seleção. A França poupou titulares – Mbappé, Pogba, Varane, Griezmann e Ben Yedder, por exemplo, começaram no banco.

A Ucrânia sofreu com um surto de COVID-19 que atingiu três de seus goleiros, obrigando a equipe a usar o quarto goleiro como titular e colocar Oleksandr Shovkovski, goleiro aposentado e atual preparador de goleiros da equipe, no banco de reservas.

Com isso, os franceses dominaram do início ao fim, transformando em um verdadeiro passeio em Paris. Logo aos 9 minutos, Camavinga aproveitou sobra para na grande área para emendar uma linda bicicleta e fazer o primeiro gol.

O volante de 17 anos e 11 meses é o segundo jogador mais novo da história a marcar pela seleção francesa, atrás apenas de Maurice Gastiger que fez um gol diante da Suíça em março de 1914, então com 17 anos e 5 meses.

Na sequência, foi a vez de Giroud fazer história. Aos 24 minutos, o camisa 9 recebeu na entrada da área, ajeitou para a canhota e mandou a bola no ângulo de Bushchan para fazer 2 a 0, um golaço.

Dez minutos depois, aproveitou rebote do goleiro para cabecear e fazer 3 a 0, chegando aos 42 gols e ultrapassando Platini na artilharia histórica de Le Bleus.

Giroud comemora um de seus gols diante da Ucrânia FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

Cinco minutos depois, um escanteio para a área foi desviado para trás por Mykolenko e a França transformou em goleada antes do intervalo.

Na segunda etapa, Tsygankov fez ótima jogada individual e descontou, mas ainda cabia mais para os donos da casa.

A França colocou titulares em campo e Mbappé deu lindo passe para Tolisso bater com categoria e fazer o quinto, antes do próprio camisa 10 fazer linda jogada individual e anotar um golaço para colocar o placar em 6 a 1.

Aos 44 minutos, Griezmann arriscou de longe, a bola desviou e morreu no fundo da rede, fechando o placar em 7 a 1 para a França.

Itália goleia, Alemanha toma empate nos acréscimos e México surpreende Holanda

Nos outros amistosos da quarta-feira, a Itália não tomou conhecimento da Moldávia e atropelou. Cristante, Caputo, Posmac (contra), El Shaarawy (duas vezes) e Berardi anotaram na sonora goleada por 6 a 0.

Jogadores da Itália comemoram gol em goleada diante da Moldávia Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images

A Alemanha fez um jogo eletrizante contra a Turquia, empatando por 3 a 3. Draxler abriu o placar, Tufan empatou, Neuhaus colocou os alemães outra vez na frente e Karaca empatou. Aos 35 do 2º tempo, a promessa Luca Waldschmidt, do Benfica, recolocou os alemães na frente. Aos 49 minutos, no apagar das luzes, Karaman definiu o empate em 3 a 3.

Na Holanda, os donos da casa foram surpreendidos pelo México e derrotados por 1 a 0, gol de Raul Jiménez cobrando pênalti aos 15 da 2ª etapa.