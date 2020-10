Globo arrisca liderança e aposta em The Good Doctor contra A Fazenda 12 · .

Sem Hebe e à espera do The Voice Brasil, que começa a temporada 2020 no próximo dia 15, a Globo vai mostrar um episódio duplo de The Good Doctor logo depois de A Força do Querer nesta quinta-feira (8). Escalar uma série norte-americana para concorrer contra uma noite de eliminação de A Fazenda 12 coloca em risco a liderança da Globo.

Na semana passada, quando a produção protagonizada por Andréa Beltrão ainda estava no ar, The Good Doctor sofreu uma derrota inédita para a Record e terminou na vice-liderança na Grande São Paulo, principal mercado publicitário do país.

A série, que despontou como um fenômeno da TV aberta e contava com uma vantagem de praticamente 10 pontos no confronto com a emissora de Edir Macedo antes de A Fazenda entrar no ar, perdeu por 10,7 x 11,1 para a Record em 1º de outubro.

No embate direto com o programa apresentado por Marcos Mion, na faixa da 0h04 à 0h25 daquela noite, a produção com o ator Freddie Highmore perdeu de 10,6 x 14,6.

Pegando carona na novela das nove, The Good Doctor ficará na liderança aos menos nos primeiros minutos, mas tende a cair para a segunda colocação durante o seu período de exibição. Pela grade da Globo, a série começará às 22h55 e acabará apenas 0h20 –os dois episódios marcam o encerramento da segunda temporada na TV aberta.

Na programação da Record, A Fazenda 12 vai ao ar das 22h45 às 0h15. Ou seja, será um duelo direto por público. Apesar de já ter vencido programas da Globo e acumular minutos na liderança, o reality ainda não conseguiu terminar na primeira colocação pela média geral.

Terça e quinta-feira são os dias de maior dor de cabeça para a Globo no duelo contra o programa apresentado por Marcos Mion. A partir da próxima quinta (15), os confrontos nesses dias da semana vão sofrer mudanças com a estreia da nova temporada do The Voice Brasil.