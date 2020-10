Globo exibe filme A Corrente do Bem · .

A Globo exibe o filme A Corrente do Bem (2000) na Sessão da Tarde desta quinta-feira (15), às 14h45. Estrelado por Kevin Spacey, o longa conta a história do garoto Trevor (Haley Joel Osment). Inspirado por uma aula em seu colégio, ele decide iniciar um movimento em sua cidade para ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Na trama, o menino Trevor (Osment) é um bom filho e estudante. Durante uma aula de Estudos Sociais, seu professor (Spacey) dá uma tarefa para os alunos: pensarem em uma maneira de tornar o mundo melhor para, em seguida, colocá-la em prática.

Inspirado pelo professor, Trevor inicia um projeto que tem como objetivo inspirar as pessoas a ajudarem um próximo que esteja em situação de vulnerabilidade. Aos poucos, o jovem cria um movimento em sua cidade que começa a se tornar um fenômeno cultural.

Helen Hunt, Jon Bon Jovi, Angie Dickinson, Jay Mohr, David Ramsey, James Caviezel e Gary Werntz completam o elenco dirigido por Howard Zihff.

Assista abaixo ao trailer (sem legendas) de A Corrente do Bem: