Globo exibe filme nacional Califórnia · .

A Globo exibe o filme nacional Califórnia no Corujão desta terça-feira (13), às 3h (horário de Brasília). Lançado em 2015, o drama se passa no início dos anos 1980. Estela (Clara Gallo) é uma adolescente que vive os conflitos típicos da idade.

A protagonista vive a conturbada passagem pela adolescência. O sexo, os amores, as amizades… Tudo parece muito complicado. Ela tem um ídolo: o tio Carlos (Caio Blat), jornalista musical que vive nos Estados Unidos.

O maior sonho da menina é visitá-lo na Califórnia durante as férias. Porém, os planos dela vão por água abaixo quando descobre que é ele quem está voltando para o Brasil. Magro e debilitado, Carlos sofre com as consequências de uma doença que a Medicina apenas começa a estudar.

Entre crises e descobertas, Estela irá encarar uma realidade que mudará, definitivamente, sua maneira de ver o mundo.

Veja os outros filmes que serão exibidos no Corujão desta semana: Monitores do Barulho (quarta-feira), A Boneca do Mal (quinta-feira) e O Agente (sexta-feira).

Veja o trailer do filme dirigido por Marina Person, ex-VJ da MTV Brasil: