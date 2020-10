Globo exibe filme O Menino da Porteira · .

A Globo exibe o filme O Menino da Porteira no Corujão da madrugada segunda-feira (12) para terça-feira (13), às 3h (horário de Brasília). Lançado em 2009, o longa é baseado na música homônima, sucesso do sertanejo na voz de Sérgio Reis. A história se passa no interior do Sudeste do Brasil, nos anos 1950.

No elenco da produção estão nomes bastante conhecidos, como o cantor Daniel, os atores José de Abreu, Rosi Campos e Vanessa Giácomo. O intérprete de Rodrigo, que emocionou o público, é João Pedro Carvalho, agora conhecido como MC Jottapê, nome artístico que adotou ao dar os primeiros passos no funk.

No vilarejo de Rio Bonito, Diogo (Daniel) é um peão calado, introspectivo, mas de enorme coração. Quando o boiadeiro solta a voz na cantoria, todos se encantam. Ele conduz uma grande boiada até a Fazenda Ouro Fino.

Ao passar pelo sítio Remanso, o protagonista conhece Rodrigo (João Pedro Carvalho), o menino da porteira, que sonha em se tornar boiadeiro. O garoto sempre pede para que Diogo toque seu berrante quando passa pela estrada.

Logo, eles se tornam amigos, sendo também testemunhas das injustiças que ocorrem na região devido à ganância do major Batista (José de Abreu), dono da fazenda. O latifundiário ordena que seus capangas chantageiem os moradores locais para que eles vendam o gado pelo preço que deseja.

A situação muda quando Otacílio Mendes (Eucir de Souza), pai de Rodrigo, decide se rebelar, contando com a ajuda do farmacêutico Almeida (Zedu Neves). Otacílio é inimigo político do Major, e Diogo logo percebe a forte tensão que existe pela região.

Veja os outros filmes que serão exibidos no Corujão desta semana: Califórnia (terça-feira), Monitores do Barulho (quarta-feira), A Boneca do Mal (quinta-feira) e O Agente (sexta-feira).

Assista abaixo ao trailer de O Menino da Porteira: