Globo exibe filme Segurança de Shopping · .

A Globo exibe na Sessão da Tarde desta quarta-feira (14), às 14h45 (horário de Brasília), a comédia Segurança de Shopping, lançada em 2009. Protagonizado pelo comediante Kevin James, o longa é focado no personagem Paul Blart, um profissional totalmente despreparado tentando combater criminosos em um centro de compras.

Blart é um cara gentil, que sonha em virar policial de verdade. O problema é que ele nunca conseguiu ser aceito na polícia e, por enquanto, só patrulha o shopping local como segurança.

Com seu bigode bem aparado e zelo exagerado, só Blart parece levar seu trabalho a sério. Mas tudo isso muda quando uma gangue invade o shopping e faz reféns. Destreinado, desarmado e sendo ele mesmo um enorme alvo, o segurança decide que agora é a hora de mostrar a todos que tem valor.

Além de comédia pastelão, Segurança de Shopping explora a relação de Blart com sua filha, interpretada por Raini Rodriguez, e um improvável romance do protagonista com a personagem Amy (Jayma Mays).

Veja os outros filmes que serão exibidos na Sessão da Tarde nesta semana: A Corrente do Bem (quinta-feira) e Gigantes de Aço (sexta-feira).

Assista abaixo ao trailer de Segurança de Shopping: