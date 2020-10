Globo exibe filmes Amor em Jogo e O Anjo Mora ao Lado · .

A Globo exibe Amor em Jogo (2005) e O Anjo Mora ao Lado (2012) no Corujão desta sexta-feira (9). O primeiro filme, exibido às 2h45 (horário de Brasília), conta a história de um casal e tem como pano de fundo a paixão de um deles por beisebol. Já no longa estrelado por Teri Polo e Kevin Sorbo, no ar às 4h, uma garota tem o sonho de encontrar um namorado para sua mãe e faz um desejo para uma desconhecida que a jovem acredita ser um anjo.

Em Amor em Jogo, Ben (Jimmy Fallon) é um fã obsecado por beisebol e apaixonado por seu time do coração, o Boston Red Sox. Professor, ele e seus alunos assistem à uma palestra ministrada por uma moça chamada Lindsey (Drew Barrymore), por quem Ben sente uma atração.

Os dois iniciam um relacionamento que, a princípio, não enfrenta grandes problemas –até Lindsey perceber que muitas vezes é deixada de lado por conta da paixão de Ben pelo esporte.

Confira o trailer (sem legendas) abaixo:

Exibido na sequência, o romance O Anjo Mora do Lado conta a história de Olivia Mead (Izabela Vidovic), uma jovem que sonha em ter alguém para chamar de pai. Todos os anos, antes do Natal, seus colegas de escola escrevem em um papel um desejo para ser realizado. De forma misteriosa, desta vez, os sonhos começam a se tornar realidade.

Olivia, então, decide fazer o seu desejo a uma misteriosa mulher (Della Reese), que ela acredita ser o anjo, que pode ajudá-la a realizar seu sonho e encontrar um namorado para sua mãe (Teri Polo).

Assista ao trailer: