Globo exibe filmes O Agente e A Glória e a Graça · .

A Globo exibe O Agente (2007) e A Glória e a Graça (2017) no Corujão desta sexta-feira (16). No primeiro filme, programado para às 3h10 (horário de Brasília), o astro de ação Wesley Snipes vive um atirador profissional aposentado que é perseguido após falhar em sua última missão. Já no longa estrelado por Carolina Ferraz, no ar às 4h15, uma moça tenta se reaproximar de sua irmã, uma mulher transsexual, após descobrir que está com câncer.

Em O Agente, James Dial (Snipes) é um ex-oficial da C.I.A que é obrigado a sair de sua aposentadoria para caçar o perigoso terrorista Ali Mahmud Jahar (Nikolai Sotirov). Quando a missão dá errado, e ele começa a ser perseguido, descobre que tudo não passou de uma armação organizada por seu ex-chefe, Jeremy Collins (Ralph Brown).

Para provar a sua inocência, ele deve correr contra o tempo para capturar o verdadeiro vilão e acabar com uma complexa conspiração. Confira o trailer (sem legendas):

Exibido na sequência, o filme nacional A Glória e a Graça conta a história de duas irmãs separadas há muitos anos e que se juntam novamente por conta da ação do destino.

Na trama, Graça (Sandra Coverloni) é uma mãe solteira que descobre estar com um aneurisma cerebral impossível de ser operado. Sem qualquer pessoa para ajudá-la em seus momentos finais, ela resolve ir atrás de Luiz Carlos, seu irmão que sumiu há mais de 15 anos.

Quando Graça finalmente encontra o paradeiro do irmão, descobre que Luiz Carlos agora é uma mulher trans chamada Glória (Carolina Ferraz), bem-sucedida e feliz com suas conquistas. Juntas, elas usam o tempo que lhes resta para reconstruir a relação que um dia tiveram. Assista ao trailer: