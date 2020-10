Globo exibe filmes Toy Story 3 e Meu Malvado Favorito 3 · .

A Globo preparou uma programação especial para o Dia das Crianças, comemorado nesta segunda-feira (12). A emissora exibe em suas sessões de filmes duas animações que prometem divertir os pequenos –e os adultos também: os terceiros capítulos das franquias Toy Story e Meu Malvado Favorito.

A tarde já começa animada com Toy Story 3 (2010), exibido às 14h45 (horário de Brasília) na Sessão da Tarde. O longa é um dos mais emocionantes da saga dos brinquedos falantes e já fez muito marmanjo chorar juntamente com as crianças.

Na história, Andy completa 17 anos e vai para a faculdade. Antes da mudança, sua mãe pede para que ele arrume o quarto e defina o que deve ser guardado, doado ou ir para o lixo.

Alguns de seus antigos companheiros, entre eles Buzz Lightyear e Jessie, são separados para ficarem no sótão. Entretanto, uma confusão faz com que a mãe os coloque no lixo. Woody, que seria levado por Andy para a faculdade, decide salvar os companheiros. Eles acabam indo parar em uma creche, onde enfrentam a rivalidade de outros brinquedos.

Para resgatar os amigos, Woody precisa deixar Andy para trás e enfrentar perigosas aventuras. O filme da Disney é vencedor de dois Oscars: melhor filme de animação e canção original. Veja o trailer:

Já à noite, às 23h, Meu Malvado Favorito 3 (2017) invade a Tela Quente. Nos anos 1980, Balthazar Bratt fazia muito sucesso com sua série de TV, em que interpretava um vilão chamado EvilBratt. Entretanto, o tempo passou, ele cresceu, a voz mudou, e a fama se foi.

Com a série cancelada, Balthazar tornou-se uma pessoa vingativa que, nas décadas seguintes, planejou seu retorno triunfal. Para combater esse poderoso inimigo, Gru e Lucy são acionados. Porém, a dupla acaba sendo demitida por não ter conseguido capturá-lo.

Em meio a tudo isso, Gru descobre que possui um irmão gêmeo, Dru, e parte com a família para encontrá-lo no país em que vive. Assista ao trailer: