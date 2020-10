Globo monta operação para impedir derrotas de séries para A Fazenda 12 · .

Para evitar derrotas na média final contra a Record, a Globo montou uma operação anti-Fazenda nesta terça-feira (6). O primeiro episódio do especial Sob Pressão: Plantão Covid começou às 22h47, três minutos antes do reality entrar no ar, em uma tentativa de prender o público de A Força do Querer. Já Tapas & Beijos foi exibida até 0h52 e, apesar de ter perdido no confronto direto para o programa de Marcos Mion, ficou em primeiro na média geral.

O primeiro dos dois capítulos de Plantão Covid foi sintonizado por 30,6% dos televisores ligados na Grande São Paulo e marcou 18,6 pontos, o recorde negativo da série na Globo. Apesar disso, a produção venceu A Fazenda 12 com folga –o reality marcou 14,2 no duelo.

Na sequência de Sob Pressão, entrou no ar a reprise de Tapas & Beijos, que, no confronto apenas contra a atração da Record (das 23h42 à 0h22), perdeu por 14,4 x 12,1. Como foi exibida até 0h52, a série humorística terminou na liderança na média final: 11,8 contra 10,4 da rival

Com uma formação de roça com barracos e que colocou Biel, Jojo Todynho, Luiza Ambiel e Lucas Strabko, o Cartolouco, na berlinda, o reality da Record registrou 14,4 pontos e bateu um novo recorde de ibope.

Confira abaixo as audiências de Globo, Record e SBT em 6 de outubro:

Média do dia (7h/0h): 16,3 Bom Dia São Paulo 8,2 Bom Dia Brasil 8,3 Mais Você 7,5 Encontro com Fátima Bernardes 7,4 SP1 10,3 Globo Esporte 10,7 Jornal Hoje 11,2 Sessão da Tarde: À Prova de Fogo 13,0 Laços de Família 18,6 Malhação 17,8 Flor do Caribe 21,1 SP2 25,0 Totalmente Demais 32,0 Jornal Nacional 31,9 A Força do Querer 30,9 Sob Pressão: Plantão Covid 18,6 Tapas e Beijos 11,8 Jornal da Globo 9,2 Conversa com Bial 6,2 Perception: Truques da Mente 5,6 Corujão: Brasil: DNA África 4,5 Hora 1 4,9 Média do dia (7h/0h): 6,3 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h45) 2,3 Balanço Geral Manhã (rede) 2,4 Balanço Geral Manhã (local) 3,7 Fala Brasil 3,1 Hoje em Dia 3,8 JR 24H (Manhã) 4,6 Balanço Geral 7,8 Escrava Mãe 4,7 Os Mutantes – Caminhos do Coração 3,4 JR 24H (Tarde 1) 3,4 Cidade Alerta 6,8 JR 24H (Tarde 2) 6,0 Jornal da Record 6,7 Amor Sem Igual 6,9 Jesus 6,9 A Fazenda 14,4 JR 24H (Madrugada) 5,6 Inteligência e Fé 1,8 Fala que Eu te Escuto 0,7 Igreja Universal do Reino de Deus 0,6

Média do dia (7h/0h): 5,7 Primeiro Impacto 3,8 Bom Dia & Cia 6,2 Triturando 5,0 Casos de Família 4,8 O Que a Vida me Roubou 6,6 Quando me Apaixono 7,4 SBT Brasil 5,4 Roda a Roda 7,7 Cupom Premiado Baú 8,1 Chiquititas 7,8 Cúmplices de um Resgate 7,0 Programa do Ratinho 6,0 Cine Espetacular: Sing 6,0 The Noite 4,0 Operação Mesquita 2,9 Triturando (reapresentação) 2,1 SBT Brasil (reapresentação) 2,1 Primeiro Impacto 2,3

Fonte: Emissoras