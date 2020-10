Globo reduz preço do Premiere em combo no streaming e dá novo golpe na TV paga · .

Premiere e Globoplay deram um novo passo na unificação das plataformas do Grupo Globo ao disponibilizarem um combo do streaming com o canal premium nesta semana. A partir de agora, os clientes que fizerem a compra dos dois serviços juntos terão um desconto mensal de quase 20%, o que pode representar um novo golpe na TV paga.

O Premiere Play, assim como o pay-per-view vendido pelas TVs por assinatura, custa R$ 79,90 mensais. Até então, para os clientes de operadoras de televisão, a opção de comprar diretamente pela Claro/Net ou pela Sky, por exemplo, se apresentava como mais vantajosa porque, além de ter acesso ao serviço online, era possível assistir sintonizando pelo aparelho televisor, sem a necessidade de pacotes de internet.

Agora, o consumidor pode colocar os custos na ponta do lápis e optar por fazer uma assinatura direto pelo online. Afinal, o Globoplay avulso tem um custo mensal de R$ 22,90 e o Premiere sai por R$ 79,90, o que totaliza R$ 102,80. No combo, o valor cai para R$ 84,90, uma economia de R$ 17,90 por mês.

O pay-per-view do futebol ainda oferece um plano de assinatura anual, com um desconto ainda maior: de R$ 79,90 por mês para 12x de R$ 59,90 –não há essa opção na compra pelo controle remoto das TVs por assinatura.

A parceria Globoplay e Premiere é uma consequência do Globoplay + canais ao vivo, um plano que fez o streaming da Globo virar a plataforma que unifica todos os canais da Globosat, maior programadora de TV paga do país.

Para ter acesso à programação linear de SporTV (1, 2 e 3), GloboNews, Multishow, GNT, Viva, Off, Gloob, Gloobinho, BIS e Mais Globosat, Universal, Studio Universal, Syfy, Megapix e Canal Brasil, além de todo o conteúdo do Globoplay, o assinante paga R$ 49,90 mensais ou então 12x de R$ 42,90 no plano anual.

Em 16 de setembro, também foi lançado um combo do streaming com o Telecine. O preço para ter os dois serviços juntos é R$ 49,90, um desconto de quase 20% em relação ao valor integral das plataformas contratadas separadamente –o Telecine Play tem um custo de R$ 39,90 por mês. Em breve, será disponibilizado também o combo do Globoplay + canais ao vivo com Telecine e Premiere.

Erick Brêtas, diretor de Produtos e Serviços Digitais da Globo, disse no lançamento desse plano de unificação, em agosto, que os pacotes visam seduzir os telespectadores que já saíram da TV paga (foram quase 4 milhões desde 2016) e aqueles que nunca se relacionaram com ela e já cresceram numa cultura de streaming.