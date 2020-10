Globo se desculpa com Maju Coutinho por gafe no Fantástico; saiba o motivo · .

Autor de comentários racistas contra Maria Júlia Coutinho e Thelma Assis em março, Rodrigo Branco foi entrevistado pelo Fantástico no último domingo (4). Sem se atentar ao caso, a equipe do dominical o ouviu na condição de guia turístico nos Estados Unidos. A gafe motivou um pedido de desculpa do programa para a âncora do Jornal Hoje e também substituta de Poliana Abritta na revista eletrônica.

A situação foi antecipada pela colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, nesta terça-feira (6). Ao ., a Globo confirmou que o dominical se desculpou com Maju. “O Fantástico lamenta não ter se dado conta de que era a mesma pessoa. E já se desculpou com Maria Júlia Coutinho”, alegou a emissora.

Em 30 de março, Rodrigo Branco gerou revolta após afirmar que a jornalista e a então confinada no BBB20 (que viria a ser campeã no mês seguinte) só estavam em evidência por serem negras. Ele disse ainda que Maju é péssima e fala tudo errado no Jornal Hoje. “Ela só tá lá por causa da cor”, soltou. E também chamou Thelma de “negra coitada”.

Em entrevista para a Veja dias depois, ele disse que fez o comentário de forma incorreta, mas reforçou que não gostava das duas. “Não sou racista. Não gosto da Thelma, do BBB, como jogadora. Não é por ser negra. Só não gosto. O mesmo se aplica à Maju. Sei que é uma pessoa maravilhosa, mas não gosto dela como apresentadora. Fui infeliz na forma de dizer e agora tenho de assumir as consequências”, falou.

Rodrigo Branco em entrevista ao Fantástico, que foi exibido no último domingo (Foto: Reprodução/TV Globo)

Rodrigo Branco atua como um guia turístico de famosos em Orlando, nos Estados Unidos, onde organiza parcerias entre marcas e celebridades para visitar a Disney. Ele é amigo de celebridades como Larissa Manoela, Preta Gil, Xuxa Meneghel, Ivete Sangalo e Simone, da dupla com Simaria.

O ex-diretor da Band foi ouvido pelo Fantástico em uma reportagem que mostrou como está a situação do turismo na pandemia. Ele foi apresentado como “empresário” pelo programa, que não cortou a aparição de Branco na versão disponível no site da Globo e no Globoplay.

“O Rodrigo mora há seis anos em Orlando e tem uma empresa especializada em receber celebridades que visitam a cidade”, explicou Tadeu Schmidt. Durante a reportagem, o guia mostrou como está a situação nos parques da Disney e comentou sobre a expectativa de voltar a receber brasileiros.