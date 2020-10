Globo suspende nova temporada de Malhação e dispensa o elenco · .

A próxima temporada de Malhação teve sua produção suspensa pela Globo. Parte do elenco, que já estava escalado, começou a ser dispensado pela emissora, que não tem previsão para retomar o projeto. A fase intitulada Transformação está sendo escrita por Priscila Steinman, que interpretou a personagem Sofia em Totalmente Demais e também é roteirista.

Malvino Salvador, Carol Castro, Regiane Alves, Marcello Novaes e Mel Lisboa são alguns dos atores que já estavam na novelinha. A estreia seria em maio deste ano, e o elenco estava na expectativa da retomada dos trabalhos após a paralisação por causa da pandemia do coronavírus.

De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do jornal Extra, os atores começaram a ser dispensados e informados da suspensão do projeto nesta terça (6).

Toda Forma de Amar, última temporada inédita da trama adolescente, se encerrou às pressas em março deste ano, com redução de 15 capítulos em relação ao previsto. O autor Emanuel Jacobina teve de apressar sua história e elaborar um final improvisado.

Do elenco, apenas Pedro Novaes (Filipe) e Alanis Guillen (Rita) foram chamados aos Estúdios Globo para a última gravação. Eles apareceram nas cenas em que o casal protagonista se acerta e narraram o que aconteceu com o resto dos personagens.

Assim como em Viva a Diferença, a trama foi escrita para mostrar alunos de duas escolas –uma pública e outra particular– separadas por um muro. O choque entre as realidades opostas, discutirá a desigualdade social, além de trazer romances e amizades entre personagens ricos e pobres.