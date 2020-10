Globoplay: canais ao vivo da Globo vão fazer parte do streaming

A Globoplay, plataforma de streaming da Globo, lançou uma novidade estratégica para aqueles que gostam dos mais diversos conteúdos presentes no Globosat. Agora, com um acréscimo em sua assinatura, é possível conferir a programação dos canais da TV a cabo da Globo em tempo real.

Além da própria programação ao vivo da TV aberta, que já é disponibilizada pelo streaming há algum tempo, os canais Multishow, Bis, GNT, Off, Gloob, GloboNews, Viva, Gloobinho, Off, Mais Globosat, Megapix, Universal TV, Studio Univeral, SYFY, Canal Brasil, Sportv 1, Sportv 2 e Sportv 3 também estarão disponíveis para quem quiser contratar.

(Fonte: Globoplay/Reprodução)Fonte: Globoplay

Dessa forma, os assinantes terão uma gama ainda maior de conteúdo para aproveitar no conforto de sua casa, com um preço acessível. Vale lembrar que no próprio catálogo da Globoplay, é possível encontrar diversos programas, séries e reality shows de alguns dos canais Globosat.

Junto dessas novidades, o streaming também anunciou, por meio de nota oficial à imprensa, que o canal educativo Futura ficará disponível na plataforma até mesmo para não assinantes. Sobre isso, eles argumentam que promover a transformação social por meio do modelo de produção audiovisual educativa, participativa e inclusiva é um compromisso da empresa.

Canais ao Vivo na Globoplay: quanto custa?

O pacote anunciado já está disponível para ser adquirido no site oficial da Globoplay. O assinante que tiver interesse nos conteúdos pagará o valor mensal de R$ 49,90. No entanto, é possível receber um desconto significativo caso o plano contratado seja anual. Nessa configuração, o valor será de 12 parcelas de R$ 42,90.

(Fonte: Globoplay/Reprodução)Fonte: Globoplay

Antes de lançar a novidade, a plataforma da Globoplay pediu a opinião de seus assinantes, por meio de uma pesquisa. Nela, haviam perguntas relacionadas à experiência no streaming, além de diversas possibilidades que os assinantes poderiam montar como opções de pacotes.

Querendo se firmar como uma das maiores plataformas de streaming do Brasil, o catálogo da Globoplay, atualmente, é recheado de produções nacionais de qualidade, além de conteúdos não vistos em outros serviços.

Gostou da novidade? Então, não perca essa oportunidade! A Globoplay oferece 30 dias grátis para quem ainda não assinou.