GLOW: Netflix cancela série mesmo após renovação para 4ª temporada

A Netflix anunciou ontem (5) o cancelamento da série GLOW. A decisão da plataforma de streaming pegou os fãs do seriado de surpresa, já que o programa havia sido renovado para uma 4ª temporada e a produção iniciada. O motivo, segundo a Netflix, foi a pandemia do novo coronavírus.

Decisão surpresa da Netflix

GLOW conquistou boa audiência durante as três temporadas existentes do seriado. A empolgação era tanta que o seriado ganhou uma renovação para uma 4ª season e iniciou as produções em fevereiro deste ano.

Entretanto, com a pandemia, as produções foram suspensas e, na segunda-feira, a série acabou sendo cancelada.

A Netflix fez um pronunciamento ao site americano Deadline, por meio de um porta-voz, e assumiu que a pandemia foi a grande culpada da decisão. Segundo a declaração, a necessidade de lutas constantes e muito contato físico torna as gravações da série extremamente inviáveis durante os tempos de isolamento social.

Declarações das criadoras

Liz Flahive e Carly Mensch, criadoras de GLOW, também fizeram um pronunciamento sobre a decisão da Netflix:

“A covid-19 matou humanos reais. É uma tragédia nacional e deve ser nosso foco. Aparentemente, a covid-19 também derrubou nosso programa. A Netflix decidiu não terminar as filmagens da última temporada de GLOW. Recebemos liberdade criativa para fazer uma comédia complicada sobre mulheres e contar suas histórias. E lutar. E agora isso se foi. Há muitas coisas ruins acontecendo no mundo que são muito maiores do que isso agora. Mas ainda é uma pena que não possamos ver essas 15 mulheres juntas novamente”.

As três temporadas existentes de GLOW estão disponíveis no catálogo da Netflix.