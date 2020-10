GM lança Hummer elétrico com 560 km de autonomia; esgota em 1 hora

Na noite de terça-feira (20), a GM lançou, em um evento transmitido pela web, o seu novo Hummer EV, um “supertruck” totalmente elétrico com 560 quilômetros de autonomia e preço inicial fixado em US$ 80 mil (cerca de R$ 448 mil).

Entre as características do novo modelo, o destaque vai para a cabine dupla de quatro portas e a tradicional tração nas quatro rodas. O novo Hummer traz três motores elétricos, o que promete uma performance muito mais que adequada.

Conforme as informações dos fabricantes, o veículo vai de 0 a 100 km/h em apenas três segundos, com uma potência estimada de cerca de 1.000 cv. A força do motor aponta para um binário máximo de 1.590 kgfm de torque.

Mas é na autonomia que a picape dá show: são 563 quilômetros com uma única carga. A façanha é possível graças às bateria Ultium da própria GM. Segundo a empresa, é possível fazer uma carga para 160 quilômetros em apenas 10 minutos.

Fonte: GMC/DivulgaçãoFonte: GMC

Produção esgotada

Em um quadro de números expressivos, a GM adiciona mais uma cifra: mesmo com um preço considerado alto para os padrões americanos segundo especialistas da Electrek, a Edição 1 do Hummer EV está completamente esgotada, ou melhor, o primeiro ano de produção já foi todo vendido antecipadamente.

Sabendo-se que o início da produção está planejado pela GM para o outono de 2021, num lançamento considerado “lento” pela própria empresa, o cronograma pode ser considerado um dos mais agressivos entre as picapes elétricas do mercado.

Como as montadoras têm feito apostas pesadas no segmento elétrico, com a Tesla se colocando como referência mundial, a GM está entrando na corrida, com o seu GMC Hummer EV encarando diretamente a Tesla Cybertruck.