Gmail Go começa a ser liberado para todos os celulares Android

A Google começou a liberar recentemente o Gmail Go para todos os celulares Android. Anteriormente, apenas dispositivos com o sistema operacional na edição Go podiam utilizar o aplicativo, que traz otimizações para rodar em aparelhos de entrada.

Com a mudança, qualquer smartphone com o sistema operacional pode baixar o app otimizado na Play Store. A novidade já está valendo nos Estados Unidos, mas o Gmail Go ainda aparece como “incompatível” em alguns celulares no Brasil. Ao que tudo indica, o download deve ser liberado de forma abrangente nos próximos dias.

O Gmail Go ainda aparece como indisponível em certos celulares no BrasilFonte: Google

A página do Gmail Go na loja é idêntica à versão convencional do aplicativo, mas traz a demarcação “Go” no logo da plataforma de e-mail. A Google também ressalta que o produto traz uma experiência tão veloz quanto a edição principal do Gmail, mas “ainda mais leve”.

Interface otimizada

Em relação à interface, o aplicativo otimizado traz uma experiência similar à plataforma principal, mas sem algumas novidades. A mais recente versão do Gmail traz um atalho para o Google Meet na barra inferior, detalhe que não aparece na edição otimizada atualmente.

A versão otimizada do Gmail Go não possui atalho para o Google MeetFonte: 9to5Google

Além disso, a Google também realizou alguns cortes de desempenho no aplicativo para garantir o funcionamento em celulares de entrada. Segundo explica o 9to5Google, a edição Go é menos fluída e conta com uma taxa de frames reduzida, o que garante melhor funcionamento em aparelhos com pouca memória RAM.

O Gmail Go é um dos últimos aplicativos otimizados da Google a ser liberado de maneira abrangente no Android. Os usuários da versão principal do sistema já podem baixar soluções como o YouTube Go, com suporte para download de vídeos, e o Galeria Go, que traz ferramentas para limpar espaço de armazenamento.