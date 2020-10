Goffin testa positivo para COVID e desiste de São Petersburgo

O belga David Goffin acaba de confirmar em seu perfil no Instagram que testou positivo para COVID-19 em um exame realizado nesta terça-feira e que em razão disto desistiu da disputa do ATP 250 de São Petersburgo, na Rússia.

O belga, 13º do ranking da ATP, esclareceu que não está sentindo sintomas da doença e que cumprirá quarentena em casa.

Ainda na publicação, Goffin afirmou “Se tudo der certo, estarei de volta na Antuérpia”, em referência ao único ATP 250 realizado no seu país e que está programado para ser iniciado em 25 de outubro.

BAD NEWS! Due to a positive result at my last COVID test made yesterday, I am forced to withdraw from Saint Petersburg. I feel good up to now, I will quarantine and if everything goes well I will be back in Antwerp! Thanks for your support guys!

