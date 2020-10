Goiás anuncia contratação do centroavante Fernandão, ex-Bahia

Pensando em reforçar o ataque, o Goiás oficializou nesta quarta-feira a contratação do centroavante Fernandão, ex-Bahia. O jogador de 33 anos rescindiu seu contrato com o Tricolor baiano em setembro e assinou com o Esmeraldino até o final do Campeonato Brasileiro, em fevereiro de 2021.

Fernandão chega para disputar posição com Rafael Moura e Lucão do Break, que vem sofrendo com lesões ao longo da temporada, e atuar sob o comando de Enderson Moreira, com quem trabalhou no início do ano passado.

Seja bem-vindo Fernandão 🤝💚 O atacante chega ao Esmeraldino com contrato definitivo até o final do @Brasileirao ⚽️🇳🇬 #TemQueSerGuerreiro#AMaiorFamiliaDoCentroOeste pic.twitter.com/YMDAcuOHSk — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) October 14, 2020

O novo reforço já defendeu alguns clubes ao longo de sua carreira, tendo Palmeiras, Athletico-PR e Fenerbahçe, da Turquia, como os principais. Neste ano, pelo Bahia, realizou 15 partidas e marcou três gols.

O Esmeraldino volta a campo nesta sexta-feira justamente contra o time baiano, às 20 horas (de Brasília), em Goiânia, pela 16ª rodada do Brasileirão.