Goiás e Cruzeiro ficam no empate no Brasileirão sub-20

Pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, Goiás e Cruzeiro empataram em 1 a 1 na tarde deste sábado. O confronto ocorreu na Serrinha, em Goiânia.

O Goiás foi melhor na primeira etapa e conseguiu sair na frente no marcador, com gol marcado por Jaime aos 34 minutos. Na segunda etapa, a Raposa conseguiu arrancar um empate, com Alexandre Jesus balançando as redes aos oito minutos.

Com o resultado, o Cruzeiro chega à quarta colocação, com sete pontos somados. O Goiás, por sua vez, ocupa o oitavo lugar com cinco pontos.

Confira outro resultado do Brasileirão Sub-20 neste sábado:

Bahia 2 x 3 Athletico-PR