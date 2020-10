Goiás x Santos: prováveis times, desfalques e onde assistir

Goiás e Santos se enfrentarão neste domingo, às 18h15, no estádio da Serrinha, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os goianos têm nove pontos e contam com um novo técnico à frente do time, enquanto o Peixe tem 17 e se aproxima do G4.

Cuca terá três importantes desfalques: Lucas Veríssimo, com edema na panturrilha esquerda, Sánchez, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, e Raniel, com trombose na perna direita. Soteldo, convocado para a seleção venezuelano, não deve atuar. A escalação foi inicialmente publicada pela Gazeta Esportiva.

Veja mais informações sobre o jogo:



Local/Data: Estádio Serrinha, às 18h15 – 04/10/2020

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Auxiliares: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (Fifa-BA) e Jucimar dos Santos Dias (BA)

VAR:Caio Max Augusto Vieira (RN)

Onde assistir: Premiere e Tempo real do LANCE!



GOIÁS: Tadeu; Edílson, David Duarte, Fábio Sanches e Caju; Breno, Sandro e Daniel Bessa (Jara); Vinícius (Douglas Baggio); Keko e Rafael Moura. Técnico: Enderson Moreira.

SANTOS: João Paulo, Pará, Alex, Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Jobson, Arthur Gomes e Marinho; Lucas Braga e Kaio Jorge. Técnico: Cuca.