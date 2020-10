Golden Tate se esquiva sobre briga no gramado com Jalen Ramsey: “Seguindo adiante”

O jogo entre Los Angeles Rams e New York Giants terminou com uma briga entre Golden Tate e Jalen Ramsey. Nesta quinta (8), em conversa com a imprensa nova-iorquina, Tate tentou colocar uma pedra em cima do assunto.

– É a semana de enfrentar o Dallas. Eu não quero voltar no tempo. Quero apenas seguir adiante.

Tate e Ramsey têm um relacionamento conflituoso por causa de acontecimentos extracampo. Jalen Ramsey tinha um relacionamento com a irmã de Golden, Breanna, inclusive tendo duas filhas com ela. O problema é que o cornerback do Los Angeles Rams abandonou a ex-companheira, quando ela estava grávida, para ficar com outra mulher.

No fim das contas, a briga em campo no último domingo foi motivada pela questão familiar.