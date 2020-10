Goleada do Fluminense não encerra protestos de organizadas

O Fluminense faz campanha irregular no Campeonato Brasileiro e já sofreu três eliminações em 2020. A última delas aconteceu na semana passada, diante do Atlético-GO, que reverteu a vantagem de 1 a 0 em casa. O desempenho do time gerou muitos protestos das torcidas organizadas contra a diretoria, o técnico Odair Hellmann e os jogadores.

Na última segunda-feira, no Rio de Janeiro, o Tricolor goleou o Coritiba por 4 a 0 no encerramento da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória , entretanto, não aplacou os ânimos.

“A esperança é que o Fluminense jogue bem, melhore e a gente, assim, para de protestar. Mas os jogadores precisam fazer por onde, assim como a diretoria. Os protestos continuam porque nada mudou”, afirmou Balu, presidente da Força Flu, ao site NetFlu.

“A gente quer que o Mário seja presidente. Mas ele quer ser presidente, vice, diretor de futebol, jurídico… ele quer ser mais do que é. Tem que colocar um vice de futebol bom ali, um cara competente para a função”, completou.

Antes da Copa do Brasil, o Flu foi eliminado da Copa Sul-Americana na primeira fase pelo desconhecido Unión La Calera, ainda em fevereiro. Na volta do futebol após a paralisação da pandemia, perdeu a final do Carioca para o Flamengo.

“O protesto não foi por conta do jogo, mas sim pela eliminação da Copa do Brasil e Sul-Americana, por ter perdido para time sem expressão alguma. Vender jogador de base que nem chegou a jogar, virou um clube onde empresários dominam”, disparou Balu.

Depois de perder Gilberto e Evanilson para o futebol europeu recentemente, outro titular da equipe pode se despedir em breve. Um dos destaque da temporada, o volante Dodi tem contrato com o clube somente até o fim do ano. Assim está livre no mercado para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube sem a necessidade de o Tricolor dar seu aval.

Além das propostas de fora do Brasil, Dodi está longe de um acordo salarial com o Fluminense para uma renovação do vínculo. Existe um abismo entre o que o jogador pede para renovar e aquilo que o Fluminense oferece.

Após se destacar pelo Criciúma, Dodi foi contratado pelo Fluminense em 2020 e se valorizou pelas boas atuações na temporada.