Goleiro brasileiro vê disputa acirrada pelo acesso na Itália e fala de permanência no Lecce

O goleiro Gabriel Vasconcelos foi um dos melhores jogadores de sua posição na última temporada do Campeonato Italiano. Mesmo com a queda do Lecce para a Série B, o jogador teve atuações bastante elogiadas e seu nome foi muito especulado no mercado. Apesar de algumas sondagens e propostas, o jogador optou em seguir no clube com quem assinou em julho de 2019.

– Realmente eu recebi sondagens e propostas logo após o término da última temporada. Mas nada que me fizesse brilhar os olhos. Além disso, me adaptei muito bem ao Lecce. Estou na Itália há oito anos, e é, sem dúvidas, uma das cidades mais legais do país. Isso faz muita diferença. Então estou muito feliz aqui, confiante no projeto, na nova comissão técnica e em uma grande temporada pela frente – afirmou.

Gabriel também fez uma projeção na luta em recolocar o Lecce na elite da Itália. Na visão do goleiro, o caminho para o acesso nesta temporada será muito mais acirrado do que em anos anteriores.

– Vejo uma disputa bem complicada. Muitos times se reforçaram e montaram elencos para buscar o acesso, como o Monza, que foi comprado pelo Berlusconi. Além disso a questão do coronavírus acaba sendo um outro fator determinante para um campeonato equilibrado. Aqui em Lecce sempre contamos com o apoio da nossa torcida em casa, uma média de 20 mil torcedores por jogo. E fora de casa também eram presença. Então ter a falta desse calor da torcida, que é uma pressão pro adversário, faz diferença.

Até o momento foram disputadas duas rodadas da competição. O Lecce tem quatro pontos e está nas primeira posições na tabela de classificação.