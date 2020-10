Golpes com saque do FGTS rendem prejuízo de R$ 2 milhões mensais

De acordo O Globo, os golpes envolvendo o saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) já alcançam prejuízos de R$ 2 milhões mensais para a Caixa. Pessoas próximas da instituição bancária relataram um aumento nas fraudes envolvendo o benefício de R$ 1.045, que foi liberado durante a pandemia.

Os saques do FGTS somam pagamentos de aproximadamente R$ 6 bilhões por mês. Ou seja, mesmo com o número alto, o prejuízo dos golpes ainda representa uma pequena parcela de usuários do programa.

Fonte: UOL

Em uma nota enviada à imprensa, a Caixa disse que os golpes afetam poucas contas e representam apenas 1% dos acessos do aplicativo Caixa Tem.

Como funciona o golpe

As fraudes do FGTS começam com o uso de informações do usuário, como o CPF. O golpista utiliza dados da vítima para realizar o cadastro no Caixa Tem e, utilizando um e-mail falso, pegar o dinheiro na conta.

O principal problema do aplicativo é a ausência de confirmações de identidade. Segundo explica O Globo, a plataforma não conta com meios de autenticação, o que acaba facilitando a vida de quem aplica os golpes.

Fonte: Saulo Angelo/Futura Press/Estadão Conteúdo

Recentemente, a Polícia Federal desmantelou uma quadrilha que estava realizando fraudes e gerou prejuízos na casa dos R$ 2 milhões. Segundo os responsáveis pela operação, oito pessoas foram presas, incluindo um funcionário da Caixa.

Abertura de capital

Os golpes envolvendo o aplicativo Caixa Tem chegam em uma péssima hora para o banco brasileiro. Recentemente, o governo anunciou que pretende fazer uma oferta pública inicial (IPO) com a divisão digital da instituição financeira.

Além dos saques do FGTS, o Caixa Tem também é a plataforma responsável pelo pagamento do auxílio emergencial. Apesar de contar com um grande número de utilizadores, o app também gera revolta ocasionalmente, já que sofre com problemas técnicos por causa da alta demanda de beneficiários.