Gols, assistências e finalizações: as estatísticas de Zaracho, novo reforço do Atlético Mineiro

Líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro segue investindo pesado para se manter na ponta da competição. Nessa segunda-feira, o clube acertou a contratação do meia Matías Zaracho, de 22 anos, que pertence ao Racing. O jogador deve ser anunciado oficialmente esta semana.

Revelado pelo próprio Racing e com passagens pela seleção argentina sub-17 e sub-20, o meia vem sendo um dos destaques da equipe nos últimos anos. Nessa Libertadores, por exemplo, Zaracho tem a maior média de finalizações por jogo da competição, com 12 arremates em apenas duas partidas. Uma delas parou nas redes do Estudiantes de Mérida, da Venezuela. O camisa 28 deu ainda uma assistência na mesma partida.

No Campeonato Argentino 2019/2020, Matías marcou outras quatro vezes em 19 atuações e deu um passe para gol. Zaracho foi o artilheiro do Racing ao lado de Lisandro López. Além disso, mesmo sendo um jogador de características ofensivas, foi o líder de desarmes da equipe, com 47 roubos de bola, segundo dados do Sofascore, e o 26º da competição. Veja mais números do meia:

ESTATÍSTICAS DE ZARACHO NO CAMPEONATO ARGENTINO

– Dados do Sofascore

19 jogos

4 gols

1 passe para gol

20 passes decisivos

24 finalizações

4 grandes chances criadas

47 desarmes

28 dribles certos