Google Assistente agora tem atalhos em apps de terceiros

O Google Assistente está recebendo ferramentas de integração ainda melhores para aplicativos de terceiros. Comandos de voz no assistente virtual poderão interagir com funções específicas dentro de apps que aprimorarem as funções, permitindo o envio de mensagens, abertura de seções específicas e até fazer pedidos em delivery ou adicionar itens ao carrinho.

As interações com o Google Assistente são bem limitadas quando relacionadas à apps de terceiros. Normalmente, o assistente virtual é capaz apenas de abrir o aplicativo e o usuário deve dar conta de toda a atividade a partir daí; em outros casos, o assistente proporciona algumas ações personalizadas, como a reprodução de mídia e alguns outros exemplos.

Depois dessa atualização, desenvolvedores têm a oportunidade de ampliar as ações do Google Assistente com maior profundidade, criando um leque maior de interações e comandos de voz dentro dos apps. Aplicativos poderão adicionar os próprios comandos no assistente, capazes de direcionar usuários para páginas específicas ou acionar ferramentas próprias.

Os atalhos são listados em uma seção dedicada no Google Assistente e é possível acessá-la pelo comando “Ei Google, meus atalhos” em aparelhos atualizados. Até o momento, as adições recentes incluem acesso rápido às publicações mais recentes no Facebook, redirecionamento para a página de inscrições no YouTube, criar um tweet e acessar abas no Instagram, como o próprio perfil ou o Search.

Contudo, ações adicionais precisam ser habilitadas no Google Assistente e não são acionadas por padrão. Nessa mesma seção de atalhos personalizados, o usuário deve habilitar cada um dos comandos especiais para depois utilizá-los normalmente. O gerenciador de atalhos agiliza o processo priorizando aplicativos favoritos, mas basta descer a tela para encontrar todas as opções.

The Verge/Reprodução

Neste primeiro momento, os 30 apps mais populares da Play Store já contam com a novidade, dentre eles o Facebook; Instagram; Amazon; TikTok; Spotify; Postmates; Discord; Etsy; Snapchat; Twitter; Uber e outros — que incluem apps da própria Google.

Essa não é uma integração tão robusta quanto ao que há na Siri, mas é um passo adiante para um suporte aprimorado em mais aplicações e um significante aprimoramento para o ecossistema Google.