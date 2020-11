Google celebra Halloween com gato preto e fantasma em 3D

O Google entrou no clima de Halloween e resolveu comemorar o Dia Das Bruxas com os recursos de realidade aumentada de seu buscador. Utilizando um celular e a ferramenta de pesquisa, o usuário pode visualizar animais fantasiados, esqueletos e até um fantasma em 3D na sala de casa.

A função está disponível no aplicativo do Google para Android e iOS. A visualização dos objetos tridimensionais está disponível para qualquer celular e pode ser acessada ao pesquisar certos termos no buscador.

Ao pesquisar “cachorro”, você verá um cão da raça Dachshund fantasiado de cachorro-quenteFonte: Mateus Mognon/Captura de tela

Porém, algumas funções são limitadas. O Google também permite colocar os objetos em 3D no mundo real, mas para isso é necessário ter um celular que suporta funcionalidades de realidade aumentada.

Como ver fantasmas e animais fantasiados em 3D no Google

Para visualizar os animais 3D e efeitos de Dia das Bruxas em seu smartphone, abra o app do Google e vá até a barra de pesquisas. Em seguida, digite um dos seguintes termos: gato, cachorro, esqueleto, halloween ou jack-o-lantern.

Fonte: Mateus Mognon/Captura de tela

Deslize a página de resultados de pesquisa para baixo até encontrar uma janela com o botão “Veja em 3D”. O buscador abrirá uma página em branco que permite visualizar o objeto tridimensionalmente.

Para inserir o elemento 3D em um ambiente real, basta deslizar a página aberta para baixo e procurar o botão “Veja no seu espaço”. Caso a opção não apareça, significa que seu dispositivo não é compatível com a função.

Se você possui um celular compatível com realidade aumentada, o objeto em 3D será exibido com a câmera do celular. Assim, é possível capturar vídeos e imagens com os elementos tridimensionais. Ao arrastar a tela para cima, o Google também permite trocar entre os modelos rapidamente, facilitando o uso da função.