Google Duplex já consegue agendar idas ao salão de beleza para você

Dois anos depois do anúncio oficial, a assistente pessoal de inteligência artificial Google Duplex finalmente está pronta para realizar a ação que foi demonstrada em uma conferência: usando uma voz artificial, agendar a ida do usuário a um salão de beleza, barbearia ou cabeleireiro.

Segundo o site Venture Beat, a função só está disponível nos Estados Unidos por enquanto e é distribuída “aos poucos” pela região. Outros países, como a Nova Zelândia, já receberam o serviço em fase de testes e podem ser os próximos da fila.

O Duplex foi apresentado durante o Google I/O 2018 e impressionou pela praticidade, além de assustar o público por mostrar que, durante todo o tempo, a atendente estava falando com uma voz robotizada.

Como funciona?

Qualquer dispositivo com o aplicativo do Google Assistente ou acesso a aplicativos como Busca e Mapas pode ativar a reserva usando comandos de voz — o que inclui até smartphones Android e iOS. Basicamente, você só precisa definir o local, que tipo de serviço deseja e o horário da reserva. Dados opcionais incluem um profissional específico para atender e algumas informações sobre você mesmo para contato no caso de problemas.

Feita a configuração, a IA faz a ligação e reserva o horário para você. A ligação é gravada por padrão, mas o atendente do outro lado da linha pode optar por não autorizar o processo.