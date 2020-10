Google Fotos ganha editor de imagem com sugestões inteligentes

Nesta quarta-feira (30), a Google anunciou o lançamento de um novo editor para o aplicativo Google Fotos, do Android. De acordo com a empresa, foram implementadas sugestões inteligentes e ajustes granulares fáceis de usar, capazes de deixar as imagens com a “melhor aparência possível”.

Ainda segundo a gigante das buscas, basta um toque para alterar iluminação, contraste, saturação, temperatura, efeitos de moldura e outras características. A ideia é que o trabalho pesado fique com o app, que, agora, utiliza técnicas de machine learning e fornece dicas por meio de uma aba dedicada no visor.

Sugestões podem ser aceitas com um toque.Fonte: Google

Enhance e Color Pop, já conhecidas pelo público, fazem parte da novidade, mas outras funcionalidades que prometem ajudar a destacar retratos, paisagens e pôr do sol, por exemplo, serão adicionadas aos dispositivos Pixel nos próximos meses. Todas as modificações são exibidas, permitindo uma personalização ainda maior para aqueles que gostam de controlar os mínimos detalhes do aspecto das fotos que tiram.

“Com o novo layout, você pode rolar rapidamente por todas as opções para encontrar a ferramenta de que precisa ou descobrir novas”, descreve a companhia.

Funcionalidades exclusivas

Aparelhos Pixel 4a (5G) e Pixel 5, por sua vez, recebem um recurso exclusivo: o Portrait Light, que também se vale de técnicas de machine learning para melhorar a iluminação dos rostos nos retratos e permite ajustar a posição da luz e o brilho após a captura. Além disso, ele pode ser utilizado em fotos normais, já presentes nos smartphones.

Portrait Light, disponível para aparelhos Pixel 4a (5G) e Pixel 5.Fonte: Google

O novo editor de fotos já está sendo distribuído pelo Google desde ontem, sendo necessário, apenas, atualizar o aplicativo. “Mal podemos esperar para ver todas as imagens incríveis que você cria”, declara a empresa.