Google Hangouts será substituído por versão gratuita do Chat

A Google revelou mais detalhes sobre como vai proceder no encerramento do Hangouts, que será substituído por outras soluções da empresa. Segundo a gigante da tecnologia, o aplicativo deixará de funcionar em 2021 e seu conteúdo será migrado para uma versão gratuita do Chat, outro serviço de mensagens da companhia.

O Chat foi concebido originalmente como um parceiro do Google Meet (ou Reunião, como é chamado no Brasil). A solução é voltada para empresas e tem como objetivo competir com plataformas como Slack e Microsoft Teams.

Google Hangouts será substituído pelo ChatFonte: Google

No ano que vem, porém, o Chat ganhará uma nova vertente voltada para o público final. O aplicativo estará disponível em uma versão gratuita e também será integrado diretamente no Gmail.

Segundo a Google, a versão gratuita do Chat contará com funções familiares para quem já utiliza o Hangouts, incluindo suporte para conversas em grupo. Além disso, o novo mensageiro traz outras ferramentas para aprimorar a comunicação, incluindo respostas automáticas e busca mais rápida.

Mensagens seguras e integração

A Google também promete mais segurança na hora de trocar mensagens pelo Chat. Assim como o Gmail, o serviço contará com criptografia e medidas de segurança para evitar ataques de phishing.

Na parte do design, o Chat aparecerá na barra inferior do Gmail para dispositivos móveis, ao lado do atalho para o Google Meet. Uma aba para grupos também estará disponível com um atalho para facilitar o acesso.

A interface do Chat será a mesma no aplicativo standalone, com abas separadas para conversas e grupos. A diferença do aplicativo próprio é que os recursos do Gmail e Meet não estarão presentes, tornando a navegação mais concisa.

A atualização que substituirá o Hangouts pelo Google Chat começa a ser liberada na primeira metade de 2021. Segundo a empresa, os usuários não precisam se preocupar com o conteúdo de suas mensagens, já que todas as conversas e contatos estarão disponíveis no novo aplicativo.