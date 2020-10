Google lança app do YouTube Music para Apple Watch

A Google lançou um app complementar, oficial, para o YouTube Music, que roda no Apple Watch. A partir de agora, usuários da plataforma de música via streaming da companhia vão poder controlar a execução de faixas diretamente de seus relógios inteligentes da Maçã, desde que o app do smartwatch esteja sincronizado com o app do iPhone.

Será como uma espécie de controle remoto: o app para o Watch permite realizar alguns comandos básicos, mas o streaming é feito a partir do iPhone. Isso significa que não é possível baixar músicas diretamente pelo relógio, ou executá-las offline.

Ainda assim, a software é útil, pois os usuários vão poder controlar a reprodução de faixas, adicionar músicas à biblioteca e transmitir para outros dispositivos, via Chromecast. Isso tudo, sem ter que carregar o iPhone para todo lado.

App remoto do YouTube Music para o Apple Watch vai permitir comandos básicos.Fonte: Apple/Divulgação

Compatibilidade

O app remoto do YouTube Music vai rodar no Apple Watch a partir da série 3 do relógio, e requer o watchOS 6 ou superior.

A Google também adicionou o suporte do aplicativo para alguns tipos de mostradores do Apple Watch, o que facilita a interação do usuário com o software. Outra facilidade inclui um atalho para que os usuários possam transmitir a música do iPhone para um alto falante Bluetooth.

Enquanto um app nativo do YouTube Music não desembarca no relógio inteligente da Apple, essa versão remota é melhor do que ficar 100% do tempo preso ao smartphone.