Google Shopping: lojas brasileiras vão aparecer gratuitamente

A partir da metade de outubro, a aba Shopping do buscador Google exibirá anúncios de produtos gratuitamente no Brasil. A novidade já está disponível nos Estados Unidos desde abril e promete facilitar a divulgação de negócios de pequeno e médio portes.

Atualmente, a aba Shopping conta com diversas métricas para a exibição de produtos, sendo a principal delas a compra de espaços na busca. Com a mudança anunciada hoje (06), a Google promete que a grande maioria dos resultados exibidos será de listagens gratuitas.

O Google Shopping vai tirar a prioridade dos anúncios pagos dos resultados de busca.Fonte: Google

“Na prática, isso significa que quando um consumidor procurar um produto específico, como uma peça de roupa, os resultados da busca exibidos na aba Google Shopping serão, em sua maioria, listagens gratuitas”, diz a companhia. “A novidade vai ajudar e-commerces a se conectarem com possíveis compradores sem que faça diferença se eles anunciarem ou não no Google”.

Como anunciar gratuitamente no Google

As listagens gratuitas no Google Shopping serão feitas utilizando a plataforma da empresa chamada Merchant Center, que está disponível neste link. O processo será realizado em uma aba de listagens gratuitas dentro da plataforma, que também pode ser utilizada para veiculação de anúncios pagos. “Para as empresas que já usam o Merchant Center, nenhum esforço adicional será necessário”, explica a Google.

A alteração no mecanismo de indexação do Google Shopping promete ser positiva para quem vende na internet e não costuma investir em anúncios. A aba de e-commerce tem destaque nos resultados de pesquisa do buscador e indexa os produtos listados em uma ferramenta própria, disponível em google.com/shopping.

Para os consumidores, a mudança promete trazer mais diversidade na hora de procurar itens. Segundo a Google, a listagem gratuita trará um número maior de lojas para os resultados de busca no Shopping, além de maior variedade de oferta dos produtos.