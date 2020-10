Google testa exibição de anúncios em nova aba no Chrome

Quando você abre uma nova aba vazia no Google Chrome, por padrão as configurações visuais do navegador são minimalistas: você tem acesso ao buscador da empresa e, logo abaixo, alguns dos sites mais visitados ou atalhos pré-configurados pelo usuário.

Em breve, entretanto, isso pode mudar. Segundo o site Techdows, a Google iniciou testes para exibir anúncios de produtos do Google Shopping logo abaixo dos ícones de páginas, sugerindo produtos para você comprar online com base no seu histórico de pesquisas.

Na verdade, eles não são exatamente anúncios, já que não são pagos pelos vendedores responsáveis para estarem na posição de destaque — ao menos por enquanto, trata-se de uma curadoria feita pela própria empresa para destacar alguns itens com base no seu ecossistema, da mesma forma que os espaços que surgem na lateral de resultados de pesquisas no próprio Google.

Um exemplo dos produtos sugeridos em uma aba em branco.Fonte: Techdows

O recurso já foi detectado no Canary, a plataforma de desenvolvedores do navegador, e pode aparecer no futuro no Google Chrome estável. Entretanto, essa não é uma garantia, já que vários dos testes realizados pela companhia não são levados adiante.

A exibição de receitas e serviços no mesmo espaço também pode surgir no futuro.