GoPro HERO9 Black chega ao Brasil por R$ 4.899 e com sorteio

A GoPro HERO9 Black chegou oficialmente ao Brasil por R$ 4.899 com gravação de vídeos 5K e fotos de 20 megapixels, além de uma bateria 30% mais longa e outros recursos inéditos. Para anunciar o lançamento, a GoPro vai realizar um sorteio do modelo, além de um kit completo com mala de viagem, mochila, acessórios e roupas de marca.

Para participar, basta acessar o site GoProBr.com/sorteio, preencher os dados solicitados e seguir o perfil @GoProBr no Instagram. Segundo informações oficiais, a GoPro HERO9 Black poderá ser comprada a partir da quinta-feira (29).

No mesmo dia, está marcada uma live às 20h com os famosos Caio Castro, Marcos Mion, Letícia Bufoni e André Vasco. No evento, serão demonstrados os recursos da câmera. Além do sinal ser transmitido nas redes sociais da própria GoPro no Brasil e no seu canal no YouTube, todos os embaixadores também transmitirão o evento em suas redes sociais.

Fonte: GoPro

Detalhes da GoPro HERO9 Black

A câmera possui estabilização de vídeo HyperSmooth 3.0 de última geração com nivelamento de horizonte direto na câmera. O display traseiro foi ampliado para 2,27″ e suporta zoom de toque; enquanto o novo display colorido frontal com 1,4″ tem visualização em tempo real e modos de status.

Confira abaixo outros recursos da GoPro HERO9 Black:

Bateria recarregável removível;

TimeWarp 3.0 com velocidade real e meia velocidade;

Transmissão ao vivo em 1080p;

Modo Webcam em 1080p;

PowerTools: HindSight, LiveBurst, Captura Programada e Duração de Captura;

SuperFoto e Vídeo com Lapso Noturno HDR;

Lentes digitais;

Controle por voz em 11 idiomas;

Três microfones com redução avançada de ruído do vento;

Áudio estéreo + RAW;

Resistente e à prova d’água até 10 m.

O lançamento ainda traz uma abordagem mais eco-friendly da marca, que substituiu a embalagem de plástico por um estojo de viagem de alta qualidade. Em um comunicado à imprensa, o fundador e CEO da GoPro, Nicholas Woodman, afirmou que a mudança será ampliada para os demais modelos em 2021.