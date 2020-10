Com sangue nos olhos, Leonora (Ellen Rocche) se vingará do marido abusivo de Penélope (Carolina Ferraz) com a força de seu bumbum em Haja Coração. O esnobe chamará a mãe de Beto (João Baldasserini) e suas amigas de gordas, mas receberá uma bundada da ex-BBB da novela das sete da Globo. “Gorda jamais!”, gritará a perua.

Olavo (Luciano Chirolli) encontrará a ex-mulher em um spa para tentar convencê-la a esquecer a história do divórcio, mas acabará empurrado na piscina após chamar Penélope de velha.

Após ser socorrido, o velhote começará a se secar e promoverá ameaças à amiga de Rebeca (Malu Mader). “Você vai se arrepender dessa humilhação que você me fez passar!”, avisará o crápula. “Arrependida? Arrependida tô eu de ter passado tantos anos casada com você, isso sim”, rebaterá Penélope.

“O que que é? Você acha que a tua vida vai melhorar agora? Na sua idade?”, debochará o ricaço. “O senhor é realmente muito grosseiro, né”, reclamará Rebeca. “É, onde é que já se viu falar desse jeito com espo… Com a ex-esposa, né?”, concordará Leonora.

“Muito obrigada, meninas, mas podem deixar que do Olavo eu sei me defender muito bem”, dirá a ex-madame. “Olha lá, são suas amiguinhas, né? As três patetas vieram para o spa para ficarem com cara de gatinha?”, constatará o amargurado, em tom de deboche novamente. “Tá rindo do que, meu senhor?”, questionará a eliminada do Big Brother ainda na fase da casa de vidro.

“E é tudo coroa. Tomem vergonha na cara, assumam a idade que têm”, dirá o nojentão. “Somos maduras, sim, e com muito orgulho, qual o problema?”, perguntará Penélope. “Tá precisando perder uns quilinhos, hein? Coroas e gordas!”, soltará o empresário, olhando para Leonora e revoltando o trio.

“Gostosas sim, gordas jamais!”, gritará a ruiva, empurrando Olavo na piscina com seu bumbum. A maluca será aplaudida pelas amigas e por outras mulheres do spa nas cenas que vão ao ar a partir da próxima quarta-feira (21) na novela das sete.

Haja Coração foi escolhida pela Globo para substituir a reprise de Totalmente Demais. A novela de 2016 é uma adaptação de Sassaricanco (1987), novela de Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da nova reprise das sete.

